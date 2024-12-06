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Muhalifler nasıl hızlı ilerledi? Eray Güçlüer: Rusya bağımlılığı Esad’ın sonu oldu

Muhalifler nasıl hızlı ilerledi? Eray Güçlüer: Rusya bağımlılığı Esad’ın sonu oldu

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.12.2024 12:10
Muhaliflerin Suriye’de hızlı şekilde ilerlemesi ve Şam kapılarına dayanması tüm gözleri bölgeye çevirdi. Bölgedeki gelişmeleri A Haber’de değerlendiren askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer, “Suriye’nin enerji kaynaklarının ve gelir kaynaklarının olduğu yer Habur ile Fırat nehirlerinin birleştiği alanda yer alıyor. Burada su kaynaklarının yüzde 85’i enerji kaynaklarının yüzde 80’i yer alıyor. Buraya PKK çöktü böylece rejimin parası da tükendi. İşte para olmayınca Ruslara olan bağımlılık neredeyse yüzde 100 seviyesine geldi. Ruslar da Ukrayna savaşından dolayı parça veremeyince muhalifler hızlı şekilde ilerledi. İşte rejim askeri böyle çöktü.” dedi.
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