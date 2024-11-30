Muhalifler Halep merkezinde! Sıcak bölgeden son bilgiler A Haber’de

Dün muhaliflerin Halep merkezine girmesinden sonra valilik binası ve kamu kuruluşlarında kontrol sağlandı. Sivillere yönelik olarak evlerinde kalması çağrısı yapıldı ve kimseye zarar verilmemesi için emir verildi. Şam’a gitmek isteyenler araç kuyruğu oluştururken muhalifler rejim askerlerine kendilerine katılmaları için mesaj yayınladı. Sıcak bölgeden son bilgileri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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