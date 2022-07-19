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Muhalif gazetecinin İYİ Parti iddiası! İYİ Parti anket manipülasyonu mu yaptı?

A Haber
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Giriş: 19.07.2022 16:43
Gazeteci Sabahattin Önkibar, İYİ Parti'nin bazı anket firmalarını ziyaret ederek, firmalardan "İYİ Parti'yi kademe kademe yükseltmesini" istediğini iddia etti.  İşte bu iddia kamuoyunu sarstı. Bakın hem anket firması sahiplerinden hem de gazetecilerden nasıl tepkiler geldi.
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