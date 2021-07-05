05 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muhalefetten tepki çeken bildiri! CHP - HDP - LGBT ve KHK platformları bir arada

Muhalefetten tepki çeken bildiri! CHP - HDP - LGBT ve KHK platformları bir arada

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2021 15:57
CHP, HDP, LGBT ve KHK'lı platformları birliğinin de aralarında bulunduğu 200'ün üzerinde  kuruluş ''demokrasi konferansı'' adı altına bir araya gelerek tepki çeken bir bildiriye imza attılar. Bildiride, sınır ötesi operasyonlara karşı çıkıldı, kayyumlara son verilmeli denilerek HDP'ye destek mesajı verildi ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması istendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muhalefetten tepki çeken bildiri!
Muhalefetten tepki çeken bildiri!
Külliyede toplu açılış töreni
Külliyede toplu açılış töreni
Başkan Erdoğan: Suyun Gücü Milletle Buluşuyor
Başkan Erdoğan: "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor"
Marmara'da ne kadar müsilaj temizlendi?
Marmara'da ne kadar müsilaj temizlendi?
Bu hizmeti kim yapacak?
Bu hizmeti kim yapacak?
Mehmet Aydın'ın Bursa'da kaldığı ev görüntülendi
Mehmet Aydın'ın Bursa'da kaldığı ev görüntülendi
Başbağlar katliamının 28.yılı
Başbağlar katliamının 28.yılı
CHP'de fezleke toplantısı!
CHP'de fezleke toplantısı!
Mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz kararı!
Mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz kararı!
Muhalefetin Eski Türkiye özlemi!
Muhalefetin "Eski Türkiye" özlemi!
Son bir haftada AK Parti ve CHP ne yaptı?
Son bir haftada AK Parti ve CHP ne yaptı?
Orman yangınlarının bekçisi Aksungur İHA'dan büyük başarı
Orman yangınlarının bekçisi Aksungur İHA'dan büyük başarı
Daha Fazla Video Göster