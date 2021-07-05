05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Muhalefetten tepki çeken bildiri! CHP - HDP - LGBT ve KHK platformları bir arada
CHP, HDP, LGBT ve KHK'lı platformları birliğinin de aralarında bulunduğu 200'ün üzerinde kuruluş ''demokrasi konferansı'' adı altına bir araya gelerek tepki çeken bir bildiriye imza attılar. Bildiride, sınır ötesi operasyonlara karşı çıkıldı, kayyumlara son verilmeli denilerek HDP'ye destek mesajı verildi ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması istendi.