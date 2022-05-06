Muhalefetten FETÖ’ye destek! Önce Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Ali Babacan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından, FETÖ'den ihraç edilenlere bir göreve iade sözü de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. KHK'lıların mağdur olduğu görüşünü savunan Babacan, yaptığı açıklamada, ''İstihdamda engellerin kaldırılmasına kadar tüm mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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