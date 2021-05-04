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Muhalefetten adaylık için yeni açıklamalar! Meral Akşener adaylık konusunda temkinli
Muhalefette Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda son günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun peş peşe adaylık sinyali vermesinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'den aday olmayabileceğinin mesajı geldi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor, CHP kulislerinde neler konuşuluyor? İşte ayrıntılar...