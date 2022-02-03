03 Şubat 2022, Perşembe
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Muhalefette oturma düzeni krizi | İki isim iki farklı açıklama! Kim nerede oturacak?
Parlamenter sistem taslağını açıklamaya hazırlanan muhalefette hangi liderin nerede oturacağı konusu kriz boyutuna ulaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ortaklarına üç alternatif sundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına rağmen bu konunun hiç gündeme gelmediğini söyledi.