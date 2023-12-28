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Muhalefette ortak bildir kavgası! CHP’lide Başarır’dan Meral Akşener’e tepki

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 12:05
CHP ile İYİ Parti arasında ortak bildiri kavgası büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'ye yönelik eleştirilerine Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan yanıt geldi. ''Hanımefendi yanlış düşünüyor'' diyen Başarır, Meral Akşener'e terör örgütü PKK'nın Gara saldırısı sonrası tutumunu hatırlattı.
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