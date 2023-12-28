28 Aralık 2023, Perşembe
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Muhalefette ortak bildir kavgası! CHP’lide Başarır’dan Meral Akşener’e tepki
CHP ile İYİ Parti arasında ortak bildiri kavgası büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'ye yönelik eleştirilerine Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan yanıt geldi. ''Hanımefendi yanlış düşünüyor'' diyen Başarır, Meral Akşener'e terör örgütü PKK'nın Gara saldırısı sonrası tutumunu hatırlattı.