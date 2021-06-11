Muhalefette ortak aday krizinin perde arkasında ne var? Neden korkuyorlar?

Muhalefette ortak aday tartışması yaşanıyor. CHP ve İYİ Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Meral Akşener’in aday olması konuşulurken Meral Akşener’in HDP'ye rota çizmesi ortalığı karıştırdı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de tartışmalara katıldı ve “Ortak aday çıkarmak siyaseti bilmemektir.” dedi. Öte yandan Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yatırımcıları tehdit etmesi büyük tepki çekti. Büyüyen Türkiye ekonomisi muhalefeti rahatsız mı etti? Muhalefet yatırımlara neden karşı? "HDP aday göstersin" krizi muhalefeti nasıl etkileyecek? Birlikte görünmeden ittifak yapma çabası mı? Erken seçim çağrıları, ittifakın dağılma korkusundan mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay değerlendirdi.

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