01 Aralık 2022, Perşembe
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Muhalefette kulak çekme polemiği! CHP’ye ‘vazifemizi düzgün yapalım’ uyarısı
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili "kazanamaz" endişesini dile getirmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Akşener'e "Ağıralioğlu'nun kulağını çek'' diye seslenmişti. Ağıralioğlu'ndan Altay'a yanıt geldi. ''Vazifesini doğru yapmayan siyasetin kulağını seçmen sandıkta çeker'' diyerek ittifak ortağını uyardı.