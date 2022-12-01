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Muhalefette kulak çekme polemiği! CHP’ye ‘vazifemizi düzgün yapalım’ uyarısı

A Haber
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Giriş: 01.12.2022 12:37
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz  Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile  ilgili "kazanamaz" endişesini dile getirmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Akşener'e "Ağıralioğlu'nun kulağını çek'' diye seslenmişti. Ağıralioğlu'ndan Altay'a yanıt geldi. ''Vazifesini doğru yapmayan siyasetin kulağını seçmen sandıkta çeker'' diyerek ittifak ortağını uyardı.
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