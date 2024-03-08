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Muhalefette korkak polemiği! Meral Akşener: Mansur Yavaş korktu

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 10:11
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldığı bir programda altılı masa dönemini hatırlatarak Meral Akşener'e mesaj gönderdi. Mansur Yavaş, Akşener'in kendisi için yaptığı cumhurbaşkanı adaylığı teklifinde samimi olmadığını ima etti. Akşener ise Yavaş'a cevabını İstanbul'dan verdi; "Aday olmaya korktu" dedi. Dahası Yavaş'ı İYİ Parti'ye operasyon yapmakla da suçladı.
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