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Muhalefette koltuk hesapları! 6 partinin kafasındaki aday farklı mı?

A Haber
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Giriş: 06.07.2022 11:10
HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinde kaleme aldığı köşe yazısında, dikkat çeken mesajlar verdi. Altılı masaya 2023 seçimleri için, ortak dil, ortak slogan, ortak eylem ve ortak aday çağrısı yapan Demirtaş, HDP yönetimine de ''iğneyi kednimize batırmalyız'' diye seslendi, özeleştirilerde bulundu. Muhalefet cephesinde sık sık ''ortak aday'' mesajları verilse de liderlerin anlaşamama ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Kulislerde, tam mutabakat ile ortak aday belirlenememesi halinde ''çoklu aday'' formülünün yeniden gündeme gelebileceği konuşuluyor. Bu da altı genel başkanın bir birlerinin rakibi olacağı anlamına geliyor. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Muhalefette koltuk hesapları
Muhalefette koltuk hesapları
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