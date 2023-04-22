22 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muhalefette kimlik istismarı! Ötekileştirme çabalarına tepki yağdı

Muhalefette kimlik istismarı! Ötekileştirme çabalarına tepki yağdı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2023 15:24
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben aleviyim" diyerek başlattığı kimlik istismarına koalisyon ortağı Ahmet Davutoğlu da "Ben de sünniyim" diyerek katıldı. Davutoğlu hatta sözlerini bir adım ileri taşıdı ve 28 Şubat'ta sünni olduğu için mağdur olduğunu bile iddia etti. Ancak 28 Şubat'ta yaşananlar mezhepsel bir ayrımcılık değil başörtüsüne yapılan bir zulümdü. Muhalefette başlayan kimlik istismarı oyununa tepkiler peş peşe geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muhalefette kimlik istismarı!
Muhalefette kimlik istismarı!
Batı’nın gündemi Türkiye seçimleri
Batı'nın gündemi Türkiye seçimleri
Aile koruma kalkanı programında neler var?
Aile koruma kalkanı programında neler var?
Karadeniz gazı muhaliflerin iddialarını yaktı
Karadeniz gazı muhaliflerin iddialarını yaktı
TS1400 Turboşaft motoru testi geçti
TS1400 Turboşaft motoru testi geçti
Denizden karaya Türkiye’nin enerji yolculuğu
Denizden karaya Türkiye’nin enerji yolculuğu
Şehit yakınlarından 7’li koalisyona tepki!
Şehit yakınlarından 7’li koalisyona tepki!
İşte köy evleri!
İşte köy evleri!
Devlet sözünü tuttu! Tam 44 günde tamamlandı!
Devlet sözünü tuttu! Tam 44 günde tamamlandı!
Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına 14 Mayıs mesajı
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 14 Mayıs mesajı
AK Parti’ye silahlı saldırı! Hedefleri belli
AK Parti'ye silahlı saldırı! Hedefleri belli
CHP medyası tehditte vites yükseltti!
CHP medyası tehditte vites yükseltti!
Daha Fazla Video Göster