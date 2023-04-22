Muhalefette kimlik istismarı! Ötekileştirme çabalarına tepki yağdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben aleviyim" diyerek başlattığı kimlik istismarına koalisyon ortağı Ahmet Davutoğlu da "Ben de sünniyim" diyerek katıldı. Davutoğlu hatta sözlerini bir adım ileri taşıdı ve 28 Şubat'ta sünni olduğu için mağdur olduğunu bile iddia etti. Ancak 28 Şubat'ta yaşananlar mezhepsel bir ayrımcılık değil başörtüsüne yapılan bir zulümdü. Muhalefette başlayan kimlik istismarı oyununa tepkiler peş peşe geldi.

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