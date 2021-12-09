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Muhalefette Kılıçdaroğlu kavgası sürüyor! İYİ Parti neden Kılıçdaroğlu’na karşı?

A Haber
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Giriş: 09.12.2021 15:30
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı olduklarını ima etmesi ile başlayan tartışma sürüyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Aydın'ın açıklamalarını "gereksiz" olarak nitelendirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, krizi derinleştirmemek adına daha dikkatli cümleler kurmayı tercih etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan ise yeni bir tartışmaya kapı aralayacak açıklamalar geldi.
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