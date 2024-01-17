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Muhalefette “Karın ağrısı” tartışması! Akşener’in tepkisine CHP’den yanıt

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 19:41
CHP ile iyi parti teröre karşı ortak bildiri nedeniyle bir kez daha karşı karşıya geldi. CHP'nin önceki bildiriye imza atmamasına ''Karın ağrısı İYİ Parti'miydi'' sözleri ile tepki gösteren Meral Akşener'e CHP'li Ali Mahir Başarır'dan yanıt geldi. Başarır ''Umarım bu halk da kendilerini karın ağrısı olarak görmez.'' dedi. İşte haberin detayları...
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