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Muhalefette ittifak karmaşası! Kılıçdaroğlu HDP’nin açıklamasını görmezden geldi

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Giriş: 21.06.2021 15:32
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin Millet İttifakı'nda yer almadığını savundu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakın kaçınılmaz olduğu yönündeki mesajlarını görmezden gelen ana muhalefet lideri, aday olup olmayacağı yönündeki soruya ise ''Oturur ittifak bileşenleri liderleri olarak konuşuruz, kararımızı veririz.'' sözleri ile yanıt verdi.

Muhalefette ittifak tartışması sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha HDP'nin ittifakta yer almadığını savundu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakın kaçınılmaz olduğu yönündeki mesajlarını görmezden geldi.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ise ittifak ortaklarını işaret etti.

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