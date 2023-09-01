Muhalefette ittifak çıkmazı! İstanbul ve Ankara’da ittifak olur mu?

​CHP ittifaka mecbur mu? Yerel seçimlerde bir araya gelebilecekler mi? CHP nereye doğru gidiyor? “İttifaksız oyu artmıyor” eleştirilerinin nedeni ne? Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek ve Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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