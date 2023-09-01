01 Eylül 2023, Cuma
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Muhalefette ittifak çıkmazı! İstanbul ve Ankara’da ittifak olur mu?
CHP ittifaka mecbur mu? Yerel seçimlerde bir araya gelebilecekler mi? CHP nereye doğru gidiyor? “İttifaksız oyu artmıyor” eleştirilerinin nedeni ne? Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek ve Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.