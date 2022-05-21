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Muhalefette İsveç ve Finlandiya sessizliği...

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2022 13:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan terör örgütlerine destek veren İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine olumlu yanıt verilmeyeceğini söyledi. Muhalefette ise sessizlik hakim... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, dünyanı manşetindeki bu konu yokmuş gibi davranıyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in sessizliğini AK Parti ve MHP’li isimlere sorduk.
Muhalefette İsveç ve Finlandiya sessizliği...
Muhalefette İsveç ve Finlandiya sessizliği...
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