26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Muhalefette İnce ve Özdağ hareketliliği! Gözler 26 Ağustos ve 18 Eylül’de
Muhalefeti önümüzdeki süreçte hareketli günler bekliyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir yandan yurt gezilerini sürdürürken, diğer yandan da 18 Eylül'de yapılacak olan partisinin ilk kurultayına hazırlanıyor. İyi Parti'den olaylı bir şekilde ayrılan İstanbul milletvekili Ümit Özdağ ise 26 Ağustos’ta kuracağı partinin A Takımı’na son şeklini vermek üzere.