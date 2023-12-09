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Muhalefette büyükşehir kavgası! Meral Akşener eleştirdi CHP umursamadı

A Haber
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Giriş: 09.12.2023 17:16
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, son grup toplantısında CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını eleştirmesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan “Üstüme alınmadım'' yanıtı geldi. eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurultayda Özgür Özel'i vefasızlıkla suçlamış Özel de “Üstüme alınmadım” demişti.
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