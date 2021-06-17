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Muhalefette ‘ayrı aday’ kavgası! İYİ Parti-HDP kavgasına CHP’de dahil oldu

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Giriş: 17.06.2021 08:51
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in  ''HDP ayrı aday çıkarmalı'' önerisi ile başlayan kavgaya CHP de dahil oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Akşener’in ''ayrı aday'' tezine dolaylı itiraz geldi. Yerel seçimlerdeki işbirliğini hatırlatan özel, aynı stratejinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de devam edeceğinin mesajını verdi.
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