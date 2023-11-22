Muhalefette "akçeli işler" tartışması! Yerel seçim öncesi CHP, İP ve HDP hangi krizlerle boğuşuyor?

Yerel seçim öncesi muhalefet partileri rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile çalkalanıyor. Öyle ki iyi parti 132 milyon TL ve taciz krizi, CHP, delegele borsası iddiası, HDP ise yolsuzluk suçlaması gibi krizlerle mücadele ediyor. Muhalefetteki son tartışmaları A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ aktardı.

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