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Muhalefette abla-kardeş kavgası mı? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a demediğini bırakmadı

A Haber
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Giriş: 28.08.2023 16:47
Muhalefette seçimin ardından Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında baba-oğul kavgası yaşanmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu'nu hedef alan sözleri ile de abla-kardeş kavgasının fitili ateşlendi. İşte seçimden önce ve seçimden sonra muhalefet cephesinde yaşananlar…
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