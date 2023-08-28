Muhalefette abla-kardeş kavgası mı? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a demediğini bırakmadı

Muhalefette seçimin ardından Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında baba-oğul kavgası yaşanmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu'nu hedef alan sözleri ile de abla-kardeş kavgasının fitili ateşlendi. İşte seçimden önce ve seçimden sonra muhalefet cephesinde yaşananlar…

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