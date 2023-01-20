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Muhalefette 14 Mayıs sessizliği! 6’lı masa adayını ne zaman açıklayacak?

A Haber
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Giriş: 20.01.2023 11:12
Başkan Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etti. Muhalefet adayını açıklayamadı. 6'lı masada İYİ Parti lideri Meral Akşener liderler turuna çıktı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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