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Muhalefette 13 Şubat bilmecesi! 6’lı koalisyonda 13 Şubat krizi

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Giriş: 01.02.2023 09:35
6’lı koalisyonda şimdi de 13 Şubat tartışması başladı. CHP, cumhurbaşkanı adayının bu tarihte netleşeceğini savunsa da İYİ Parti'ye göre bu mümkün değil. DEVA Partisi ise ''30 Mart’a kadar süre var'' diyor.
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