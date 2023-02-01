Muhalefette 13 Şubat bilmecesi! 6’lı koalisyonda 13 Şubat krizi

6’lı koalisyonda şimdi de 13 Şubat tartışması başladı. CHP, cumhurbaşkanı adayının bu tarihte netleşeceğini savunsa da İYİ Parti'ye göre bu mümkün değil. DEVA Partisi ise ''30 Mart’a kadar süre var'' diyor.

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