05 Aralık 2023, Salı
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Muhalefetin yerel seçim hesapları! İYİ Parti CHP’nin ittifak teklifini reddetti, HEDEP ne yapacak?
CHP ile İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapmayacak. İYİ Parti Genel İdare Kurulu, CHP'nin ittifak teklifini oy çokluğu ile reddetti. Alınan kararı Genel Başkan Meral Akşener açıkladı. HEDEP de 81 ilde aday çıkarma kararı aldı. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Ankara kulislerindeki son durumu aktardı.