05 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muhalefetin yerel seçim hesapları! İYİ Parti CHP’nin ittifak teklifini reddetti, HEDEP ne yapacak?

Muhalefetin yerel seçim hesapları! İYİ Parti CHP’nin ittifak teklifini reddetti, HEDEP ne yapacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2023 10:50
CHP ile İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapmayacak. İYİ Parti Genel İdare Kurulu, CHP'nin ittifak teklifini oy çokluğu ile reddetti. Alınan kararı Genel Başkan Meral Akşener açıkladı. HEDEP de 81 ilde aday çıkarma kararı aldı. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Ankara kulislerindeki son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muhalefetin yerel seçim hesapları!
Muhalefetin yerel seçim hesapları!
Yerel seçimler için kadınlara adaylık çağrısı!
Yerel seçimler için kadınlara adaylık çağrısı!
Başkan Erdoğan’ın Katar ziyareti sürüyor!
Başkan Erdoğan'ın Katar ziyareti sürüyor!
Neriman’ın Evi’ne kamera kriz çıkardı!
Neriman'ın Evi’ne kamera kriz çıkardı!
ABD’den insanlık dışı açıklama: Sivil ölüme onay
ABD'den insanlık dışı açıklama: Sivil ölüme onay
Gazze’de güvenli yer kalmadı!
Gazze'de güvenli yer kalmadı!
AK Parti’den yerel seçim açıklaması!
AK Parti’den yerel seçim açıklaması!
İşte meslek meslek zam oranları!
İşte meslek meslek zam oranları!
Katar’da Başkan Erdoğan rüzgarı!
Katar’da Başkan Erdoğan rüzgarı!
Yasa dışı bahis operasyonu!
Yasa dışı bahis operasyonu!
Gazze’de 70’ten fazla gazeteci öldürüldü!
Gazze’de 70’ten fazla gazeteci öldürüldü!
İşgalde 2. perde!
İşgalde 2. perde!
Daha Fazla Video Göster