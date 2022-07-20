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Muhalefetin yeni formülü çoklu aday mı? 6’lı masa ortak adayda uzlaşamadı mı?

A Haber
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Giriş: 20.07.2022 10:35
CHP'nin omurgasını oluşturduğu 6’lı masada aday tartışmaları sürüyor. Kulislerde ortak aday üzerinde bir türlü anlaşamayan 6’lı ittifakın "Çoklu aday" formülüne yöneldiği konuşuluyor. Muhalefetin yeni formülü "çoklu aday" mı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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