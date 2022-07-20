20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Muhalefetin yeni formülü çoklu aday mı? 6’lı masa ortak adayda uzlaşamadı mı?
CHP'nin omurgasını oluşturduğu 6’lı masada aday tartışmaları sürüyor. Kulislerde ortak aday üzerinde bir türlü anlaşamayan 6’lı ittifakın "Çoklu aday" formülüne yöneldiği konuşuluyor. Muhalefetin yeni formülü "çoklu aday" mı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.