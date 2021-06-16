Muhalefetin "Yatırımları durduracağız" siyaseti! Muhalefetin "erken seçim" ısrarı neden?

Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesini konuştu. NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Fotoğraflar üzerinden algı oyunu yapılmaya kalkışıldı. Öte yandan Türkiye dev yatırımlarla 2023 hedeflerine doğru ilerliyor. Hazine'den halka pandemide önemli destekler sağlandı. Peki muhalefetin "erken seçim" ısrarı neden? ABD'nin "terör politikası" değişecek mi? Millet İttifakı'nın "HDP projesi" ne? CHP-İYİ Parti-HDP üçgeninde neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ değerlendirdi.

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