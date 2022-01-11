11 Ocak 2022, Salı
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Muhalefetin Semra Güzel sessizliği! CHP ve İYİ Parti skandal neden sessiz?
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından gözler, HDP ile seçim iş birliği yapan muhalefet partilerine çevrildi. Ancak ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener'den skandal ile ilgili açıklama gelmedi. İki isim de sessizliğe büründü.