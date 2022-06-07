07 Haziran 2022, Salı
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Muhalefetin seçim güvenliği tartışmasına tepki: Yenilgiye mazeret bulma çabası
Muhalefetin son dönemde seçim güvenliğini tartışmaya açmasına Cumhur İttifakı'ndan çok sert tepki geldi. AK Parti ve MHP'li isimlere göre 6'lı masa seçimi kaybettiğini şimdiden kabullendi. Yine vekillere göre muhalefet yenilgiye mazeret bulma çabasına girmiş durumda.