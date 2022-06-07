07 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muhalefetin seçim güvenliği tartışmasına tepki: Yenilgiye mazeret bulma çabası

Muhalefetin seçim güvenliği tartışmasına tepki: Yenilgiye mazeret bulma çabası

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2022 10:20
Muhalefetin son dönemde seçim güvenliğini tartışmaya açmasına Cumhur İttifakı'ndan çok sert tepki geldi. AK Parti ve MHP'li isimlere göre 6'lı masa seçimi kaybettiğini şimdiden kabullendi. Yine vekillere göre muhalefet yenilgiye mazeret bulma çabasına girmiş durumda.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sabit oran nasıl olacak?! İşte cevabı
Sabit oran nasıl olacak?! İşte cevabı
Muhalefet kılıf arıyor
"Muhalefet kılıf arıyor"
Yunanistan kaç ihlal yaptı?
Yunanistan kaç ihlal yaptı?
Kur’an-ı Kerim’e tekme attı!
Kur’an-ı Kerim’e tekme attı!
Görüntüleri Kılıçdaroğlu verdi
"Görüntüleri Kılıçdaroğlu verdi"
CHP operasyona destek verecek mi?
CHP operasyona destek verecek mi?
Lavrov’un çantasında neler var?
Lavrov’un çantasında neler var?
Kargı ilk kez ortaya çıktı!
Kargı ilk kez ortaya çıktı!
FETÖ’ye 9 ilde şok baskın!
FETÖ'ye 9 ilde şok baskın!
Spor aşkı engel tanımaz!
Spor aşkı engel tanımaz!
Kabine sonrası flaş açıklamalar
Kabine sonrası flaş açıklamalar
Kılıçdaroğlu kazanamazsa sokağa çıkamaz
"Kılıçdaroğlu kazanamazsa sokağa çıkamaz"
Daha Fazla Video Göster