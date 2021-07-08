Muhalefetin özel uçak keyfi yerinde! Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığı gün gibi ortada

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, halka şirin görünmek adına yalan ve riyakarlıkta sınır tanımadı. Daha önce "Biz özel uçak kullanmayız" diyen Akşener'in 1 ayda 16 defa özel uçak kullandığı ortaya çıktı. Akşener'in söylemleri ve eylemleri arasında oluşan uçurum ise, vatandaşın gözünde "İki yüzlü" olarak tanımlandı. İnadına muhalafet yapmak için Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan her başarı ve kazanıma karşı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, aynı tavrı sergilemekten hiç çekinmiyor. “Uçakların hepsini satacağım” diyen Kılıçdaroğlu ise geçen ay 2 kez özel uçakla seyahat etti.