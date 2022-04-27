27 Nisan 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Muhalefetin Osman Kavala ittifakı! Kılıçdaroğlu’ndan öfke dolu sözler
CHP, HDP ve İYİ Parti’den müebbet hapisle cezalandırılan Osman Kavala'ya destek geldi. Karara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalnızca 12 dakika süren grup konuşmasında öfke dolu cümleler kurdu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise ‘asla yalnız değilsiniz’ diye seslendi. İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise “Vahim bir durum'' ifadesi kullanıldı.