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Muhalefetin Osman Kavala ittifakı! Kılıçdaroğlu’ndan öfke dolu sözler

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Giriş: 27.04.2022 08:48
CHP, HDP ve İYİ Parti’den müebbet hapisle cezalandırılan Osman Kavala'ya destek geldi. Karara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalnızca 12 dakika süren grup konuşmasında öfke dolu cümleler kurdu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise ‘asla yalnız değilsiniz’ diye seslendi. İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise “Vahim bir durum'' ifadesi kullanıldı.
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