28 Mayıs 2022, Cumartesi
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Muhalefetin muhalefet çıkmazı! Proje karşıtlığı üzerinden kaos arayışı mı?
İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin yapımı için start verildi. Proje ile havalimanı 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüştürülecek. Ancak İstanbulluları heyecanlandıran projenin yapımına muhalefet karşı. Öyle ki iktidara yönelik sert eleştirilerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı söylemleri tehdit olarak da değerlendirildi? Peki bu karşı duruşun nedeni ne?