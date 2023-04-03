03 Nisan 2023, Pazartesi
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Muhalefetin mağduriyet üretme çabası boşa çıktı! Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gezi Parkı tutumu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin süreci siyasallaştırmaya çalışan muhalefet umduğunu bulamadı. Kaza kurşunu üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef almak isteyen Akşener ve Kılıçdaroğlu, geçmişte gezi parkı olayları sırasında AK Parti binalarına yapılan saldırılara destek vermişlerdi.