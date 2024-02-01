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Videolar Gündem Videoları Muhalefetin kişisel çıkarları savaşa dönüştü! Halleri içler acısı: Oğul babayı yedi, abla kardeşe küstü

Muhalefetin kişisel çıkarları savaşa dönüştü! Halleri içler acısı: Oğul babayı yedi, abla kardeşe küstü

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Giriş: 01.02.2024 09:18
Yerel seçimler öncesi muhalefet bir kez daha yangın yerine döndü. Dün sabah arka arkaya açıklamalar yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'yi topa tuttu. CHP'ye yazdığı şiiri okuyan İnce, "Kaybedersin DEM'lenme" dedi.
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