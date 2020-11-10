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Muhalefetin kara propagandası boşa çıktı

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Giriş: 10.11.2020 00:20
Güncelleme:10.11.2020 01:57
Siyaset Bilimci Doç.Dr. Hasan Basri Yalçın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebinin Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Berat Albayrak'ın kendisine yapılan kişisel saldırılara rağmen önemli bir mücadele verdiğini belirten Yalçın, dünya ekonomisinin küçülmeye gittiği ve Türkiye ekonomisinin saldırılara uğradığı bir dönemde bakanlık yapmanın kolay bir iş olmadığını belirtti. Bakan Albayrak'ın görevden af talebini bir bayrak devri olarak yorumlayan Yalçın, muhalefet tarafından yapılan kara propagandanın da boşa çıktığını belirtti.
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