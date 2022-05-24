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Muhalefetin kabak tadı veren oyunu! CHP'nin Maltepe mitingindeki "yırtık terlik" şovu kısa sürdü

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Giriş: 24.05.2022 09:54
CHP’nin Maltepe Mitingi’nde kürsüye çıkartılan Nusret Güllü, kâğıt toplayıcısı olduğunu söyledikten sonra pazarlardan domates topladığını belirterek yırtık terliğini çöpten temin ettiğini ifade etmişti. İhtiyaç sahibi olduğunu iddia eden Güllü’nün alkol masasındaki fotoğrafları ortaya çıktı. İhtiyaç sahibi olduğunu iddia eden Güllü’nün alkol masasındaki fotoğraflarını sosyal medyadan gören vatandaşlar CHP’ye tepki gösterdi.
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