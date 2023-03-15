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Muhalefetin HÜDA-PAR rahatsızlığı! CHP-İYİ Parti’nin HÜDA-PAR çelişkisi

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Giriş: 15.03.2023 09:48
Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA-PAR'a yönelik algı operasyonu başlattı. Bu durum siyasi çelişkileri de bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle ki önceki yıl Meral Akşener de HÜDA-PAR ile görüşmüş, hatta Diyarbakır'da yerel ittifak bile kurulmuştu. Bunun yanında Gelekce, DEVA ve Saadet partileri de HÜDA-PAR ile görüşmüştü. İşte tüm ayrıntılar…
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