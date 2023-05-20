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Muhalefetin "HÜDA Par" algısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2023 15:22
Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, HÜDA Par'a yönelik algı operasyonu başlattı. Bu durum siyasi çelişkileri de bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle ki önceki yıl Meral Akşener de HÜDA Par ile görüşmüş, hatta Diyarbakır'da yerel ittifak bile kurulmuştu.
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