Muhalefetin "HÜDA Par" algısı

Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, HÜDA Par'a yönelik algı operasyonu başlattı. Bu durum siyasi çelişkileri de bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle ki önceki yıl Meral Akşener de HÜDA Par ile görüşmüş, hatta Diyarbakır'da yerel ittifak bile kurulmuştu.