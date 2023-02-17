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Muhalefetin gündemi seçim

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Giriş: 17.02.2023 12:30
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Ülkece büyük bir seferberlik hali var. Ancak diğer yandan muhalefet de seçimi gündeme taşımaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin ikinci gününden itibaren "seçimi erteletmeyeceğim" açıklamaları yapmaya başladı. İlginçtir, şu ana kadar seçimin ertelenebileceğine yönelik hiçbir açıklama gelmedi. Aksine, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Canlarımızı kurtarma derdindeyiz, seçim ya da başka bir gündemimiz yok" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "Bütün bu acıları siyasi motivasyonu için kullanıyor" sözleriyle eleştirdi. Sadece bu da değil, devlet bir yandan da dezenformasyonla mücadeleyi sürdürüyor.


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