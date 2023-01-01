01 Ocak 2023, Pazar
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Muhalefetin doğal gaz rahatsızlığı! Temel Karamollaoğlu: Gaz uçucu, ne olduğu belli değil
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, değeri 1 trilyon dolar olan 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi müjdesi milyonları sevince boğdu. Muhalefet ise itibarsızlaştırma kampanyası başlattı. CHP'li Engin Özkoç'un ardından Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, devasa tesisleri ve denizin binlerce metre altında aylardır süren çalışmaları görmezden geldi. Tartışılacak sözler söyledi.