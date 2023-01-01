01 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muhalefetin doğal gaz rahatsızlığı! Temel Karamollaoğlu: Gaz uçucu, ne olduğu belli değil

Muhalefetin doğal gaz rahatsızlığı! Temel Karamollaoğlu: Gaz uçucu, ne olduğu belli değil

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.01.2023 15:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, değeri 1 trilyon dolar olan 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi müjdesi milyonları sevince boğdu. Muhalefet ise itibarsızlaştırma kampanyası başlattı. CHP'li Engin Özkoç'un ardından Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, devasa tesisleri ve denizin binlerce metre altında aylardır süren çalışmaları görmezden geldi. Tartışılacak sözler söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tartışılacak sözler: Gaz uçucu
Tartışılacak sözler: Gaz uçucu
“Proxy war” ne anlama geliyor?
“Proxy war” ne anlama geliyor?
Avrupa kendi ambargosunu deliyor!
Avrupa kendi ambargosunu deliyor!
Olaylı derbi! Ambulans servisi kapatıldı
Olaylı derbi! Ambulans servisi kapatıldı
Çevreye adanan ömrün yürek ısıtan hikayesi!
Çevreye adanan ömrün yürek ısıtan hikayesi!
Bakan Akar: Yanlış hesap Ankara’dan döner
Bakan Akar: Yanlış hesap Ankara’dan döner
Sağlık turizminin merkezi Türkiye!
Sağlık turizminin merkezi Türkiye!
2022’de yargıda neler yapıldı?
2022'de yargıda neler yapıldı?
A Haber operasyon bölgesinde
A Haber operasyon bölgesinde
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
Başkan Erdoğan’dan peş peşe müjdeler
Başkan Erdoğan’dan peş peşe müjdeler
2023’te Meclis’in gündeminde ne var?
2023’te Meclis’in gündeminde ne var?
Daha Fazla Video Göster