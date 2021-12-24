24 Aralık 2021, Cuma
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Muhalefetin aşı sessizliği! Kılıçdaroğlu aşı işini beceremezler demişti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salgının başında hükümeti aşı tedariği konusunda becerisizlikle suçlamıştı. Ancak Türkiye çok geçmeden hem aşılamada dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi, hem de yerli aşıyı üretmeyi başardı. Muhalefet ise derin bir sessizliğe büründü.