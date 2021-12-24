24 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muhalefetin aşı sessizliği! Kılıçdaroğlu aşı işini beceremezler demişti

Muhalefetin aşı sessizliği! Kılıçdaroğlu aşı işini beceremezler demişti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.12.2021 09:03
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salgının başında hükümeti aşı tedariği konusunda becerisizlikle suçlamıştı. Ancak Türkiye çok geçmeden hem aşılamada dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi, hem de yerli aşıyı üretmeyi başardı. Muhalefet ise derin bir sessizliğe büründü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kanlı Noel’de neler yaşandı?
Kanlı Noel’de neler yaşandı?
27 ilde ’TIRPAN’ operasyonu
27 ilde 'TIRPAN' operasyonu
Muhalefetin aşı sessizliği!
Muhalefetin aşı sessizliği!
Terörün finansmanına darbe! 770 örgüt üyesinin mal varlığı donduruldu
Terörün finansmanına darbe! 770 örgüt üyesinin mal varlığı donduruldu
Dolardaki düşüş sürecek mi?
Dolardaki düşüş sürecek mi?
TSK’dan tabur çıkarma...
TSK'dan tabur çıkarma...
İşte günün Kovid-19 verileri
İşte günün Kovid-19 verileri
Bakan Koca’dan aşı açıklaması
Bakan Koca'dan "aşı" açıklaması
İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti
İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti
Erdoğan’dan Yavaşça için başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Yavaşça için başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan, manifesto hatırlatması
Başkan Erdoğan, manifesto hatırlatması
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Daha Fazla Video Göster