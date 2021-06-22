HDP’ye yönelik olarak hazırlanan kapatma iddianamesi Anayasa mahkemesi tarafından kabul edildi. Öte yandan İzmir ve Diyarbakır’da Türkiye’nin iç huzurunu bozmaya yönelik saldırılar gerçekleşti. Muhalefet liderleri ise yatırımcıları tehdit dilini sürdürüyor. Peki 'Siyasi yasaklar' siyaseti nasıl etkiler? Muhalefet kapatma davasının neresinde? Muhalefetin amacı "kaos siyaseti" mi? İzmir ve Diyarbakır saldırısı ile ne mesaj veriliyor? "Türkiye'yi karıştırın" talimatı mı devrede? Milli projeler neden hedef alınıyor? Muhalefet milli kazanımların yanında mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu değerlendirdi.

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