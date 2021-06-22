22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muhalefetin amacı "kaos siyaseti" mi? İzmir ve Diyarbakır saldırısı ile ne mesaj veriliyor?

Muhalefetin amacı "kaos siyaseti" mi? İzmir ve Diyarbakır saldırısı ile ne mesaj veriliyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2021 09:21
Güncelleme:22.06.2021 09:26
HDP’ye yönelik olarak hazırlanan kapatma iddianamesi Anayasa mahkemesi tarafından kabul edildi. Öte yandan İzmir ve Diyarbakır’da Türkiye’nin iç huzurunu bozmaya yönelik saldırılar gerçekleşti. Muhalefet liderleri ise yatırımcıları tehdit dilini sürdürüyor. Peki 'Siyasi yasaklar' siyaseti nasıl etkiler? Muhalefet kapatma davasının neresinde? Muhalefetin amacı "kaos siyaseti" mi? İzmir ve Diyarbakır saldırısı ile ne mesaj veriliyor? "Türkiye'yi karıştırın" talimatı mı devrede? Milli projeler neden hedef alınıyor? Muhalefet milli kazanımların yanında mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'da!
Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'da!
Muhalefetin amacı kaos siyaseti mi?
Muhalefetin amacı "kaos siyaseti" mi?
Uğur Dündar: Benim cenazeme gelmeyeceksin!
Uğur Dündar: Benim cenazeme gelmeyeceksin!
İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!
İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!
Uğur Dündar'dan ağır sözler! Yılmaz Özdil cenazeme bile gelmeyeceksin!
Uğur Dündar'dan ağır sözler! "Yılmaz Özdil cenazeme bile gelmeyeceksin!"
CHP’li belediyelerin israf ve zam karnesi A Haber’de değerlendirildi
CHP’li belediyelerin israf ve zam karnesi A Haber’de değerlendirildi
Başkan Erdoğan'dan kritik temas
Başkan Erdoğan'dan kritik temas
Türkiye'de vefat rakamı düştü
Türkiye'de vefat rakamı düştü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bir saadet zinciri vurgunu daha!
Bir saadet zinciri vurgunu daha!
Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması! Tarih verdi
Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması! Tarih verdi
Türkiye Gagavuzya'da hastane ve okullar yaptı
Türkiye Gagavuzya'da hastane ve okullar yaptı
Daha Fazla Video Göster