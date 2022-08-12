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Muhalefetin "Abdülhamid Han" sessizliği

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Giriş: 12.08.2022 12:38
Abdülhamid Han sondaj gemisi, Doğu Akdeniz'deki görevine başladı. Dünya basını gelişmeyi anbean okuyucularını duyururken muhalefet partileri dev adımı görmezden geldi. CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sessizliğe büründü.
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Muhalefetin Abdülhamid Han sessizliği
Muhalefetin "Abdülhamid Han" sessizliği
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