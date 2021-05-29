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Muhalefetin 2023 hesapları karışık! Yalan ve iftira üzerinden siyaset yapıldı
2023 seçimleri yaklaşırken, Millet İttifakı yol haritasını iftira siyaseti üzerinden çiziyor. İçeride terör örgütünün siyasal uzantıları ile yol alan Millet İttifak'ın bugünlerde bir kulağı da firari suç örgütü liderinde. İşte amaca giden her yol mübahtır anlayışı ile siyasi etiği hiçe sayan Millet İttifak'ın 2023 hesapları…