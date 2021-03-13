Muhalefetin '128 milyar buhar oldu' algısı çöktü! İşte madde madde rezerv gerçekleri

Pandemi dönemine rağmen krizi fırsata çevirip büyüme gösteren 2 ülkeden biri olan Türkiye'de ekonomiye yönelik algı operasyonları başlatıldı. Kara propagandanın başında yer alan CHP, '128 milyar dolar buhar oldu' sözleriyle başlattığı iftira çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı ve Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı. Ancak muhalefetin mesnetsiz iddiaları kısa sürdü, iftira kampanyası rakamlarla çürütüldü. İşte 7 maddede '128 milyar dolar buhar oldu' yalanı ve Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği...