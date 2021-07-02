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Muhalefet yalan terörüyle ne hedefliyor? A Haber'de çarpıcı açıklama: Atatürk'ü CHP'den, Kürt kardeşlerimizi HDP'den kurtarmamız lazım

A Haber
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Giriş: 02.07.2021 09:10
Yalan terörüyle hedef gösterme çabası mı? Yalanlarla toplum neden terörize ediliyor? Muhalefetin asıl amacı iç karışıklık çıkartmak mı? AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, “Benim aklımda aslında bu ülke için çok net büyük bir proje var. Bu maalesef Türkiye’de çok kullanılan bir şey. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü CHP’den kurtarmamız lazım. Kürt kardeşlerimizi de HDP’den acil kurtarmamız lazım. Biz bu projeleri gerçekleştirdiğimizde artık önümüzde hiçbir şey kalmaz.” ifadelerini kullandı.
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