Muhalefet seçimlerde tasfiye oldu! CHP-HDP ve İYİ Parti’de kongre süreçleri başladı! Bundan sonra neler olacak?

Meral Akşener 14 Mayıs seçimlerinden sonra kurultay kararı alırken CHP ve HDP ise 28 Mayıs’taki ağır yenilgiden sonra kongre kararı aldı. CHP’de yeni MYK ile koltuğunu sağlama alan Kılıçdaroğlu, kongre sürecini bugün itibarıyla başlattı. HDP’de, ise 28 Mayıs depremi daha şiddetli yaşanıyor. Pervin Buldan ve Mithat Sancar bir daha aday olmayacaklar. İYİ Parti’de ise istifa şokları yaşanıyor. Aytun Çıray, Türk toplumunun Meral Akşener’e güvenmediğini söyleyerek Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederek İYİ Parti ile yollarını ayırdı. Peki muhalefet cephesinde neler yaşanıyor? CHP’de Genel Başkan değişir mi? İYİ Parti’yi neler bekliyor? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan avukat Tarkan Toper ve siyaset bilimci Metin Özkan değerlendirdi. Tarkan Toper, “14 Mayıs seçimlerinden önce terörle ile iltisaklı FETÖ ve HDP arasına mesafeye koyamayanları milletimizin tasfiye edeceğini söylemiştik. 14 Mayıs’ta ve 28 Mayıs’ta seçimlerde Cumhur İttifakı’nın net galibiyeti ile muhalefetin tasfiye edildiğini gördük. CHP’deki Kongre süreci, İYİ Parti ve HDP’deki kurultay kararları bunun artçıları oluyor. Aslında alınan oylarla bunların hepsi fiilen tasfiye oldu.” derken Metin Özkan Seçimler bitti yürütme yasamayla birlikte beraber belli oldu. Seçmen pazarlık siyasetine geçit vermedi. Burada HDP, Millet İttifakı ve Zafer Partisi üçgeninde dönen bu süreç seçmen nezdinde kabul görmedi. CHP’de değişim Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin tasfiyesi ile oldu.” ifadelerini kullandı.

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