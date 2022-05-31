31 Mayıs 2022, Salı
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Muhalefet olası operasyona ne dedi? Üstü kapalı HDP mesajı
“Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusu yine yanıtsız kaldı. 6’lı masadan yine isim çıkmadı. Liderler yaklaşık yedi buçuk saat süren toplantıda Suriye’nin kuzeyine olası operasyonu konuştu. Yapılan ortak açıklamada, olası operasyonun gerekçeleri, süresi, kapsamı ve hedefleri konusunda muhalefetin bilgilendirilmesi istendi. HDP'nin bu talepten ayrı tutulmadı.