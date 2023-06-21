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Muhalefet nerede yanlış yapıyor?

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Giriş: 21.06.2023 16:48
Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. Sandığa giden vatandaş, bir kez daha Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçti. Çoklu masanın oluşturduğı 7'li koalisyon seçimi kaybetmesinin ardından ise "muhalefet neden kazanamıyor" sorusu tekrar sorulmaya başladı.
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